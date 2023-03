أكدت شركة البريقة لتسويق النفط توفر الوقود بكميات تكفي مناطق طرابلس الكبرى بالتزامن مع دخول ناقلات تحمل الوقود إلى جانب جاهزية خزانات مصفاة الزاوية لتزويد المدينة باللازم منه.

وأرجعت الشركة في منشور لها سبب الازدحام الحاصل على محطات الوقود إلى عدم استطاعة ناقلتي وقود محملة بالبنزين من الدخول إلى ميناء الزاوية والربط على الرصيف بسبب سوء حالة البحر تزامناً مع عدم جاهزية كميات وقود كانت مبرمجة للتحويل من مصادر محلية، الأمر الذي ترتب عليه تدن حاد في رصيد مستودع الزاوية النفطي والذي أثر على منسوب رصيد مستودع طرابلس النفطي.

وقالت الشركة إن الوقود متوفر حاليا بإجمالي يزيد عن 128 مليون لتر تمثل في دخول ناقلة وقود السبت محملة بـ”40 مليون لتر” إلى جانب ناقلة أخرى على المخطاف وعلى متنها “40 مليون لتر”، إضافة إلى جاهزية خزانات مصفاة الزاوية بكمية تصل إلى “30 مليون لتر” واستمرار تزويد الوقود من الناقلة بميناء طرابلس والمحملة بـ”18 مليون لتر”.

كما أعلنت الشركة استئناف التزويد وتحويل الكميات المبرمجة لرفع معدلات الضخ عبر الأنابيب إلى خزانات مستودع طرابلس لتعويض الفاقد إضافة إلى استمرار التزويد من الناقلة “أنوار أفريقيا” بميناء طرابلس والذي لم يتوقف نهائياً عن تزويد المحطات.

وجددت الشركة الدعوة لشركتي “الشرارة الذهبية” و”خدمات الطرق السريعة” إلى تغليب المصلحة العامة والتوجه للتزود مباشرة من مستودعات الشركة، مشيرة إلى أن ساعات العمل ستكون على مدار الساعة إلى حين انتهاء الأزمة خلال الـ48 ساعة وفق البيان.

المصدر: شركة البريقة لتسويق النفط

The post بعد ازدحام في محطات الوقود، شركة البريقة توضح الأسباب وتؤكد توفره بكميات كافية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار