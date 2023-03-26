ارتفاع إنتاج النفط الخام الليبي إلى مليون و 208 ألف برميل خلال 24 ساعة الماضية

ارتفع إنتاج النفط الخام ،اليوم الأحد 26مارس 2023، إلى مليون و 208 ألف برميل , بينما بلغ إنتاج المكثفات 54 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها ، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، بلغ و863 مليون قدم مكعب ،حيث إن إستهلاك شركة الكهرباء بلغ 692 مليون قدم مكعب ، و 58 مليون قدم مكعب لمؤسسة النفط ، 84 مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب، ومجموعة مصانع أخرى صغيرة ،بينما تمت تغذية مصانع الإسمنت بمقدار 29 مليون قدم مكعب.