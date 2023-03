تعرف على بداية ظهور فكرة انشاء مشروع مصفاة الجنوب

نشرت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الاحد عن ظهور فكرة إنشاء مصفاة بمدينة سبها في مطلع الثمانينات من القرن الماضي حيث كانت البداية بانشاء هذه المصفاة بطاقة تكريرية 5 آلاف برميل يومياً ثم 10 آلاف برميل يومياً لتزايد الطلب على منتجات التكرير، ثم 20 ألف برميل يومياً لتوفير الوقود اللازم للمنطقة ولتغذية محطة الكهرباء المزمع إنشاؤها بالمدينة بقدرة 300 ميجاوات لتغطية احتياجات المنطقة من الطاقة الكهربائية.

وأوضحت الوطنية للنفط بأنه في عام 1987 تم اجراء دراسة جدوى من شركة استشارية عالمية وفي مطلع التسعينات تم طرح المشروع مرتين في عطاءات عالمية لتنفيذه، ولم يتم توقيع العقود لأسباب غير معروفة.

الجدير بالذكر بأنه تم اليوم الاحد 26 مارس من العام الحالي 2023، توقيع عقد مع شركة “هوني ويل” الرائدة في مجال تقنيات مصافي التكرير، لبناء مصفاة جديدة في مدينة أوباري، والقيام بالاعمال الهندسية الاولية لوحدات التكرير، إضافة إلى منح التراخيص تقنية للوحدات المرخصة بعد قرابة 30 عاماً على فكرة انشاء المصفاة.

