ليبيا توقع مع ائتلاف أمريكي عقدا لإنشاء مصفاة نفط

أعلنت ليبيا، الأحد، توقيع عقد مع ائتلاف شركات أمريكية لإنشاء مصفاة نفط جنوبي البلاد، بعد سنوات من فكرة إنشائها.

وقالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في بيان، إن “شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز وقعت اليوم اتفاقاً مع ائتلاف شركة هاني ويل – يو أو بي الأمريكية الرائدة لبناء مصفاة جديدة في مدينة أُوباري (جنوب)”بحسب وكالة الاناضول.

وتأتي هذه الخطوة وفق البيان، “ترجمة للوعود التي أطلقها رئيس مجلس الإدارة (المؤسسة) فرحات بن قدارة لأهالي جنوب ليبيا وهي خطوة من بين خطوات أخرى ضمن الرؤية الجديدة التي تتبناها المؤسسة”.

ووفق البيان، “ستقوم الشركة الأمريكية بالأعمال الهندسية الأولية لوحدات التكرير وبمنح تراخيص تقنية للوحدات المرخصة بعد قرابة الثلاثين عاما على فكرة إنشاء المصفاة”.

وأضاف: “فكرة إنشاء المصفاة ظهرت في مطلع الثمانينيات (..) لتوفير الوقود اللازم للمنطقة ولتغذية محطة الكهرباء المزمع إنشاؤها بمدينة سبها بقدرة 300 ميجاوات لتغطية احتياجات المنطقة من الطاقة الكهربائية”.

وأردف: “في عام 1987 تم إجراء دراسة جدوى من شركة استشارية عالمية وفي مطلع التسعينيات تم طرح المشروع مرتين في عطاءات عالمية لتنفيذه ولم يتم توقيع العقود لأسباب غير معروفة”.

وليبيا التي تعفيها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) من قرار تخفيض الإنتاج، تعول عليها أوروبا بشكل كبير لتعويض النقص العالمي في النفط والغاز جراء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير/ شباط 2022.