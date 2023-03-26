الدبيبة يصدر توجيهًا عاجلًا لمحطات الوقود

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الأحد، تعليماته لوزارة الداخلية بإلزام كافة محطات الوقود بالتنسيق مع شركة البريقة ولجنة توزيع الوقود المكلفة من رئيس الوزراء، لمعالجة مشكلة الازدحام أمام محطات الوقود.

وعقد الدبيبة اجتماعًا لمتابعة توزيع الوقود للمحطات، بعد ملاحظة الازدحام الشديد أمام المحطات وإقفال بعضها، وعدم استيلام الوقود وتوزيعه وفقًا لخطاب وزير الدولة لشؤون رئيس الوزراء عادل جمعة.

ووجه الخطاب، وزارة الداخلية بإلزام محطات توزيع الوقود باستئناف علمها، لمعالجة مشكلة الازدحام، والتنسيق بخصوص ذلك مع وكيل وزارة لداخلية لشؤون المديريات، ورئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط.

بدورها أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، عن وصول ما يزيد عن 128 مليون لتر من الوقود إلى ميناء طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لشركة البريقة لتسويق النفط، في بيان أن خزانات مصفاة الزاوية جاهزة لاستقبال كميات تصل إلى 30 مليون لتر من الوقود.

ودعا البيان أصحاب المحطات التابعة لشركتي الشرارة وخدمات الطرق السريعة التي تواجه صعوبة في التزود إلى التوجه مباشرة لمستودعات الشركة.

وأشار الى أن سـوء حـالة البحــر وعــدم تجـهـيز كمــيات الـوقود المـبرمـجة للتحـويل أدى إلـى تـدن حـاد فـي رصـيـد مـسـتودع الزاوية النفطي أثر على منسوب رصيد مستودع طرابلس النفطي.

وأكد البيان تفـريغ الـوقـود مـن النـاقــلة أنـوار إفـريقيا بـميناء طرابلس والمحملة بـ 18 مليون لتر.