اخر اخبار مستجدات السيولة النقدية و سقف السحب في المصارف الليبية اليوم

أعلنت عدد من المصارف الليبية، عن بدء توزيع السيولة النقدية اليوم الاثنين الموافق 27 مارس .

اخبار السيولة النقدية و سقف السحب في المصارف الليبية :

مصرف الجمهورية فرع بن غشير

سيتم توزيع السيولة يوم الاثنين 2732023 للرجال

مصرف الجمهورية فرع ترغلات ترهونة

سيتم توزيع السيولة يوم الاثنين 2732023 للنساء

مصرف التجاري فرع اسبيعه

سيتم توزيع السيوله يوم الاثنين 2732023 للنساء بسقف السحب 3000د.ل

مصرف التجاري

تم تعديل جميع الات السحب الداتي ليكون قيمة السحب 1000 دينار في اليوم بدل من 700 دينار وخمسة آلاف دينار في الشهر بدل من أربعة الف دينار .

مصرف الجمهورية فرع تاجوراء الوسط .

سيتم توزيع السيوله يوم الاثنين 2732023 للرجال بسقف سحب2000د.ل

مصرف الجمهورية فرع جنزور النسيج

سيتم توزيع السيوله يوم الاثنين 2732023 للنساء

مصرف الجمهورية فرع سوق الجمعة

سيتم توزيع السيوله يوم الاثنين 2732023 للرجال بسقف سحب 3000د.ل