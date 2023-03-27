ارتفاع أسعار النفط مع تقييم المستثمرين للأزمة المصرفية ونشر الأسلحة النووية الروسية

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، مع تقييم المستثمرين جهود السلطات لكبح المخاوف بشأن النظام المصرفي العالمي، في حين زادت خطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا التوترات في أوروبا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتا أو 1.03 بالمئة إلى 75.76 دولار للبرميل عند الساعة 0731 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا أو 1.03 بالمئة إلى 70 دولارا للبرميل، بحسب رويترز.

وارتفع خام برنت بنسبة 2.8 بالمئة الأسبوع الماضي، في حين ارتد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.8 بالمئة مع انحسار التوترات في قطاع البنوك.

كما حظيت أسعار النفط بدعم خطط بوتين لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وهذه الخطوة هي واحدة من الإشارات النووية الأكثر وضوحًا لروسيا حتى الآن وتحذيرًا لحلف شمال الأطلسي بشأن دعمه العسكري لأوكرانيا، التي دعت إلى اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ردًا على ذلك. وانتقد الناتو بوتين لخطابه النووي “الخطير وغير المسؤول”.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن موسكو تقترب من تحقيق هدفها بخفض إنتاج الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميًا إلى حوالي 9.5 مليون برميل يوميًا.

وتضررت صادرات المنتجات النفطية الروسية أكثر من صادراتها من الخام بسبب الحظر الأخير الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، مع توقف أطنان من الديزل على السفن التي تنتظر المشترين.

ويقول المحللون إن مخزونات الخام الروسية ارتفعت منذ سبتمبر 2022، ومن المرجح أن تتجنب المزيد من البناء خلال موسم صيانة المصافي من مارس إلى يونيو.