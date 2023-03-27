الشيباني: الأسعار تقفز وحكومة الدبيبة غائبة عن الميدان

الوطن| رصد

أكد المحلل الاقتصادي محمد الشيباني، أن أسعار جميع السلع قفزت بنسب متفاوتة وصلت إلى 22 % للحوم بجميع أنواعها، و10 % للحليب والقهوة.

وأوضح الشيباني في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن المواطن يعاني من ضعف القدرة الشرائية بالإضافة إلى الأزمات الأخرى من نقص البنزين وشح السيولة بالمصارف التجارية والأدوية بالمستشفيات. وقال إن حكومة الدبيبة تتحرك إعلاميا فقط.

وشهدت الأسواق الليبية ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع الأساسية مع قدوم شهر رمضان، فيما غابت الرقابة الحكومية كليا عن الأسواق.