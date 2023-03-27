تغييرات جديدة… «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاثنين 27 مارس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 27 مارس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7917 دينار، مسجلاً ارتفاعاً جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1547 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8583 دينار، والدولار الكندي 3.4892 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2511 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2757 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3047 دينار، والدينار التونسي 1.5557 دينار، والدرهم المغربي 0.4661 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: