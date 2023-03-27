 شركة “زلّاف” النفطية تُوقِّع عقد إنشاء مصفاة الجنوب  مع شركة أمريكية

وقّعت شركة “زلّاف” ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، بمقرها أولى عقودها مع ائتلاف شركة “هاني ويل – يو أو بي” الأمريكية، لإنشاء مصفاة لتكرير الغاز بالمنطقة الجنوبية بقيمة 600 مليون يورو.

وتقوم الشركة الأمريكية بالأعمال الهندسية الأولية لوحدات التكرير، ومنح تراخيص تقنيّة للوحدات المرخّصة.

وينصّ العقد الموقّع على قيام شركة “هاني ويل – يو أو بي” بتنفيذ المشروع الذي يتألف من مرحلتين،

أولهما مرحلة الـ(فيد) والتي تمّ توقيع العقد الخاص بها مع الشركة، أمّا الثانية فهي تفاوض على عقد آخر لتنفيذ أعمال التركيب والاختبارات النهائية للمصفاة، على أن تعمل الشركة الأمريكية على عملية التركيب والإشراف.

وكان رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” قد دشّن مشروع إنشاء مصفاة الجنوب ومصنع إنتاج غاز طهي داخل حقل الشرارة في أكتوبر 2021،

ومنح رئيس حكومة الوحدة الوطنية”عبدالحميد الدبيبة”، الإذن للمؤسسة بالتعاقد على تنفيذ المشروع عام 2022 والذي وصلت قيمته 600 مليون يورو.