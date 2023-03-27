البهلول: تكلفة إنشاء مصفاة الجنوب تقدر بـ600 مليون دولار

الوطن| رصد

قال الخبير الاقتصادي الليبي علي البهلول، إن تكاليف إنشاء مشروع مصفاة الجنوب تقدر بنحو 600 مليون دولار أمريكي.

وأضاف البهلول، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن “المشروع الجديد يأتي ضمن خطوات أخرى ضمن الرؤية الجديدة التي تتبناها المؤسسة الوطنية للنفط ومجلس إدارتها الجديد الذي أخذ على عاتقه تطوير القطاع”.

وتابع: “كما أن الخطوة الجديدة المعلن عنها اليوم تعد ترجمة فعلية وعملية للوعود التي أطلقها رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة لإنشاء مصفاة الجنوب وذلك لرفع المعاناة وتوفير الوقود والمحروقات والمساعدة في التنمية المكانية لمناطق الجنوب الليبي التي تعاني الأمرين جراء نقط الوقود رغم وقوعها ضمن بلد نفطي بل إنها تحوي معظم مخزون البلاد”.