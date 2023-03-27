جهود متواصلة لإيقاف تسرب بخطوط النهر الصناعي بالمسار الشرقي

قال مدير منظومة النهر الصناعي الحساونة سهل الجفارة يونس التليسي إن محاولات إيقاف التسرب المائي في المسار الشرقي من المنظومة استمر منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الأحد، مطمئناً المواطنين بأن ضخ المياه للمدن يسير بالشكل الاعتيادي.

وأوضح التليسي لتطبيق بكم الإخباري بأن التسرب الناتج عن محاولة تركيب وصلة غير شرعية في منطقة الضغط العالي 17 بار أهدر كميات كبيرة من المياه الصالحة للاستهلاك.

وكان جهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي قد أعلن نهاية العام الماضي 2022 عن إهدار نحو 1 مليون متر مكعب من المياه جراء الاعتداءات المتتالية على المحطات وخطوط المشروع.