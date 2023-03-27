خاص… فريق السيولة بالمركزي لصدى: 7.5 مليار قيمة المبلغ الموزع على المصارف قبل رمضان

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بأن المبلغ المصروف قبل شهر رمضان المبارك وحده 7.5 مليار دينار .

حيث أفصح الفريق عن حجم السيولة الموزعة عن طريق فروع المصارف التجارية خلال الفترة من بداية يناير إلى 26 مارس 2023 ، حيث بلغ إجمالي السيولة الموزعة 21.5 مليار دينار .

منها 3.9 مليار فروع مصرف الوحدة ، 3.3 مليار فروع مصرف الجمهورية ، 2.5 مليار فروع مصرف الصحاري ، 2.5 مليار فروع مصرف اليقين ، 1.7 مليار فروع المصرف التجاري الوطني ، 1.4 مليار فروع المصرف الاسلامي ، 1.3 مليار فروع مصرف الأمان ، مليار دينار فروع مصرف النوران 730 مليون دينار فروع مصرف شمال أفريقيا 675 مليون دينار فروع مصرف التجارة والتنمية 600 مليون دينار فروع مصرف الوفاء 582 مليون دينار فروع المصرف المتحد.

400 مليون فروع مصرف السراي 365 مليون دينار فروع مصرف الواحة 285 مليون دينار فروع مصرف التضامن 128 مليون دينار فروع مصرف الأندلس 116 مليون دينار ،مصرف الاجماع العربي 110 مليون دينار ،مصرف الخليج الأول 46 مليون دينار فروع مصرف المتوسط 33 مليون دينار وحدة الدينار الليبي المصرف الليبي الخارجي.

وأكد فريق السيولة أن هذه القيمة الموزعة من فروع المصارف تغطي كامل مرتبات وعلاوة الزوجة والأبناء ومنح الطلبة المصروفة خلال الربع الأول من عام 2023 .

كما أوضح فريق السيولة أن

وأكد فريق السيولة بالمصرف المركزي إستمرار تنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع الجهات الحكومية لإستمرار كافة فروع المصارف توزيع السيولة بشكل منتظم ويومي ، وجدولة جسر جوي منتظم لنقل السيولة لفروع المصارف بالجنوب والشرق الليبي ، وتستعمل فروع المصارف لصرف مرتبات شهر أبريل قبل حلول عيد الفطر المبارك .

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