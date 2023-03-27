هل تنتقل عدوى أزمة البنوك من أمريكا إلى أوروبا؟

أرسل البنك الألماني دوتشي موجة صدمة أخرى في سوق التداول التقليدي عندما سجل سعر سهمه انخفاضا بنحو 13٪. ومع ذلك فإن سعر سهم دويتشه بنك يقف الآن عند 9.16 دولارات.

أدى هذا التراجع إلى إثارة حالة من الذعر بين المستثمرين حيث شهدت الصناعة مؤخرا انهيار العديد من البنوك بطريقة مماثلة.

ويبدو أن المحللين مرتبكون في الوقت الحالي لأن بنك دوتشي كان يحقق أرباحا لمدة 10 أرباع متتالية ولديه رأس مال قوي يمكن أن يكون في خطر، ومع ذلك يمكن القول إن البنك قد يكون الهدف التالي للاتجاه المستمر في السوق.

واهتز القطاع المصرفي العالمي منذ الانهيار المفاجئ لاثنين من البنوك الإقليمية الأمريكية هذا الشهر. وأكد صناع السياسة أن الاضطرابات تختلف عن الأزمة المالية العالمية قبل 15 عاما، قائلين إن البنوك لديها رأس مال أفضل وإن الأموال متاحة بسهولة أكبر.

وأفادت وكالة بلومبرج نيوز بأن بنكي كريدي سويس ويو . بي. إس من بين بنوك خاضعة للتدقيق في تحقيق تجريه وزارة العدل الأمريكية حول ما إذا كان متخصصون ماليون قد ساعدوا الأثرياء الروس على التهرب من العقوبات.

وصرح كبير محللي السوق (كريس بوشامب) في آي. جي “ما زلنا على حافة الهاوية ننتظر سقوط قطعة دومينو أخرى، ومن الواضح أن دويتشه بنك هو القطعة التالية في أذهان الجميع.

فهل سنرى في الفترة القادمة انهيار للبنوك الأوروبية بعد أزمة بنك سيليكون فالي وكريدي سويس؟