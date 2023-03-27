“بن قدارة”: خلال 36 شهرًا ستبدأ عمليات تركيب المصفاة في الجنوب

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” بخصوص مشروع إنشاء مصفاة الجنوب: خلال 36 شهرًا ستبدأ عمليات تركيب المصفاة في الجنوب.

وأضاف “بن قدارة”: من خلال تعاقدنا مع شركة “هوني ويل” نسعى لزيادة القدرات الإنتاجية لمصافي التكرير في الزاوية وكذلك إيجاد الحلول المناسبة والمتاحة لمصفاة رأس لانوف.

وكذلك نطمح إلى الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي من المحروقات والتوقف عن استيرادها من الخارج نظرًا لارتفاع سعر التكلفة.

وتابع بالقول: شركة “هوني ويل” قدمت حلول تقنية للغاز المصاحب من خلال تكثيفه أو إعادة تدويره أو تحويله إلى سلع أو إيصاله إلى محطات الكهرباء.

وختم حديثه قائلاً: وذلك ضمن استراتيجية المؤسسة الاهتمام بالمصافي والصناعات النفطية كونها أحد أهم الركائز في السنوات القادمة.

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