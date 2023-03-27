خاص.. “القيلوشي”: يصرح لصدى حيال متابعة الحرس البلدي للأسواق والمحال

صرح مدير إدارة العلاقات والإعلام بجهاز الحرس البلدي “يوسف القيلوشي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يتعلق بمستجدات ضبط الأسعار قائلًا: يقوم الحرس البلدي في الوقت الحالي بمتابعة وتنظيم كافة الأسواق والمحال.

قال كذلك: تم إنشاء غرف فرعية وغرفة مركزية لمتابعة السلع والبضائع والمواشي، والتي تكونت بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2023 بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية، ومن مهامها متابعة توفر السلع الأساسية والخضروات خلال شهر رمضان، وضبط ومتابعة أسعار السلع للمستهلك بما يتناسب مع أسعار توريدها، والتأكد من الاشتراطات الصحية لعمل محال بيع اللحوم والمواد الغدائية والخضروات، والتأكد من مطابقة السلع للمواصفات القياسية الليبية، واعتماد الدول المسموح لتوريد اللحوم والدواجن منها وفقاً للاشتراطات الصحية المعتمدة، ومتابعة انسياب ودخول السلع وتذليل كافة الصعوبات، ومتابعة الانتاج المحلي لمختلف السلع الغذائية وسلاسة توزيعها ووضع الحلول اللازمة لأي مختنقات في سبيل عرضها وتوزيعها،

ونوه “القيلوشي” كذلك بأنه يتم متابعة الأسعار بفاتورة التوريد التي أشترى بها التاجر، وعلى ضوئها يتم وضع هامش ربح بسيط.

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