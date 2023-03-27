“الدبيبة” يتابع عمل غرفة الطورائ بشأن المستوى العام للأسعار خلال شهر رمضان

قام رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” بزيارة تفقدية لوزارة الاقتصاد والتجارة، لمتابعة سير العمل بالوزارة، وذلك خلال لقاء موسع عقده مع مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، وحضور مديري الجهات التابعة للوزارة، ومدير المركز الوطني للصحة الحيوانية، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، ومدير جهاز الحرس البلدي.

حيث خصص هذا اللقاء لمتابعة عمل غرفة الطورائ بشأن المستوى العام للأسعار خلال شهر رمضان، وعرض تقاريرها عن الأيام الأولى في شهر رمضان المبارك، والتي قدمت تقريرها حول عملها، مؤكدة توفر كافة السلع بأسعار مقبولة باستثناء اللحوم التي تحتاج إلى اتخاذ جملة من الإجراءات من طرف وزارة الاقتصاد، والمركز الوطني للصحة الحيوانية ووزارة الزراعة.

ومناقشة مقترحات وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تعديل بعض الأحكام بالشركات المساهمة، وتسهيل إجراءات التصدير للصناعات المحلية وتنظيمها، والتطرق للنظام الضريبي والجمركي، ومناقشة ما يساهم في دعم القطاع الخاص والعاملين به، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من وزارات الاقتصاد والتخطيط والمالية والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي لتقديم مقترح لمجلس الوزراء.

وشدد “الدبيبة” على ضرورة متابعة ملف العلامات التجارية، وضرورة نشره بالجريدة الرسمية ومعالجة الإشكاليات مع وزارة العدل، مشيدا بجهود غرفة الطوارئ لمتابعة المستوى العام للأسعار وضرورة استمرارهم في أداء مهامهم.

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