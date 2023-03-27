فريق العمل التطوعي بودان يتسلم موادًا ومعدات لصيانة طريق ودان أبونجيم

ودان 27مارس 2023 (وال)- تسلم فريق العمل التطوعي بودان اليوم الإثنين، شاحنتين محملتين بعدد 4000 كيس من الأسفلت البارد وعدد 2 دورات مياه متنقلة.

وأوضح رئيس الفريق بدر الشيخ لمراسل وكالة الأنباء الليبية بالمدينة، أن هذه الشحنة من المساعدات اشتملت على بعض الأدوات والمعدات لصيانة الطريق الرابط بين ودان وأبونجيم التي تمتد لمسافة 200 كيلومتر، مشيرًا إلى أن عملية الصيانة توقفت مؤخرًا لأسباب لوجستية وندرة الإمكانيات. ولاحظ أن حملة الصيانة التي أنجز منها حتى الآن قرابة 15 كيلومترًا ستستأنف من جديد بعد شهر رمضان.

وقال الشيخ إن هذه الطريق متهالكة بشكل كبير ولم تشهد أية صيانات منذ عقود، مشددًا على أن الطرق في مناطق الربط بين الجنوب والغرب والشرق والوسط تحتاج إلى تجديد أو إنشاء طرق حديثة. (وال)

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