انخفاض كبير في أسعار الأسماك اليوم الإثنين مقارنة بالأمس

سجل فريق تطبيق بكم الإخباري اليوم الإثنين 27 مارس 2023، انخفاضا كبيراً في أسعار الأسماك بعد مضي 5 أيام من شهر رمضان المبارك ، نتيجة لاستقرار الحالة الجوية ، وكثرة العرض وقلة الطلب.

حيث انخفض سعر كيلو جرام الدوت إلى 50 دينار، بينما كان سعره بالأمس 60 دينار، وانخفض سعر كيلو جرام الفروج إلى 60 دينار، بينما كان سعره بالأمس 65 دينار، كما انخفض سعر التريليا الممتازة إلى 60 دينار للكيلو جرام الواحد، بينما كان سعرها بالأمس 70 دينار، أما الدندشي فقد هبط سعره إلى 55 دينار للكيلو جرام، بينما كان سعره بالأمس 60 دينار، والرازم إلى 13 دينار للكيلو جرام، بينما كان سعره بالأمس 20 دينار.