بن قدارة: خلال 36 شهرًا يبدأ تشغيل المصفاة في الجنوب

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أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة أنه خلال 36 شهرًا يبدأ تشغيل المصفاة في الجنوب.

وأضاف بن قدارة في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للمؤسسة على “فيسبوك” :”نسعى من خلال تعاقدنا مع شركة “هوني ويل” لزيادة القدرات الإنتاجية لمصافي التكرير في الزاوية وكذلك إيجاد الحلول المناسبة والمتاحة لمصفاة رأس لانوف”.

وتابع رئيس المؤسسة :”نطمح إلى الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي من المحروقات والتوقف عن استيرادها من الخارج نظرًا لارتفاع سعر التكلفة”.

وأفاد بن قدارة أن شركة “هوني ويل” قدمت حلول تقنية للغاز المصاحب من خلال تكثيفه أو إعادة تدويره أو تحويله إلى سلع أو إيصاله إلى محطات الكهرباء.

وأوضح رئيس المؤسسة أنه ضمن استراتيجية المؤسسة الاهتمام بالمصافي والصناعات النفطية كونها أحد أهم الركائز في السنوات القادمة.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن شركة “زلاّف ليبيا” لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز وقعت أول عقود مشروع إنشاء مصفاة الجنوب مع ائتلاف شركة “هني ويل- يو أو بي” الأمريكية.

وينص هذا العقد على قيام شركة “هني ويل – يو أو بي” بالأعمال الهندسية الأولية لوحدات التكرير ومنح تراخيص تقنية للوحدات المرخصة.

ويتألف المشروع من مرحلتين، المرحلة الأولى هي مرحلة ما يعرف بالـ”FEED”، التي وقعت الشركة الليبية العقد الخاص بها مع شركة “هني ويل – يو أو بي”.

والمرحلة الثانية هي تفاوض على عقد آخر لتنفيذ أعمال التركيب والاختبارات النهائية للمصفاة، على أن تعمل شركة “هني ويل” فيما بعد للإشراف على عملية التركيب.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن هذه الخطوة تأتي بعد وعود أطلقها رئيس مجلس إدارتها للإسراع في إنشاء مصفاة الجنوب، لرفع المعاناة وتوفير الوقود والمحروقات والمساعدة والتنمية المكانية لمناطق الجنوب.