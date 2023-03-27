وكيل وزارة الصناعة والمعادن يُؤكد جاهزية القطاع لعودة الشركات الصينية

مصراته 27 مارس 2023 (وال)- بحث وكيل وزارة الصناعة والمعادن للشؤون العامة والإنتاج والمناطق الصناعية مصطفى السمو، مع مندوبي بعض الشركات الصينية آليات عملها وإمكانية عودتها للعمل داخل ليبيا، وخلق شراكات مع القطاعين العام والخاص.

وأكد الوكيل جاهزية ليبيا لعودة الشركات الصينية على غرار عودة عدد من الشركات الأجنبية الأخرى العاملة في أكثر من مجال.

ويأتي اللقاء في إطار خطة الوزارة لتفعيل قطاع الصناعة عبر استقطاب الشركات والمصارف المحلية والشركات الأجنبية. (وال)

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