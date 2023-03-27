الصناعة تناقش عودة الشركات الصينية للعمل في ليبيا

اجتمع وكيل وزارة الصناعة والمعادن للشؤون العامة وشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية مصطفى السمو، أمس الأحد 26 مارس 2023، مع مندوبين عن بعض الشركات الصينية، لمناقشة آليات عملها وكيفية البدء في الأشغال داخل ليبيا وخلق شراكات مع القطاعين العام والخاص.

وأكد الوكيل جاهزية ليبيا لعودة الشركات الصينية على غرار عودة عدد من الشركات الأجنبية الأخرى العاملة في أكثر من مجال، وذلك في إطار خطة لإعادة الحياة لقطاع الصناعة عبر استقطاب الشركات والمصارف المحلية والشركات الأجنبية.