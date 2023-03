“فرحات بن قدارة”: خلال 36 شهرا سيتم البدء في تركيب مصفاة الجنوب وتحقيق الاكتفاء للمنطقة الجنوبية

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط”فرحات بن قدارة” إن المؤسسة عقدت سلسلة من اجتماعات مع شركة “هونيويل” الأمريكية, وتم الاتفاق على البدء خلال 36 شهرا في عملية تركيب المصفاة بالجنوب لتكرير قرابة 30 ألف برميل من إنتاج حقل الشرارة لإنتاج مادة البنزين إضافة إلى مصنع لغاز الطهي لتحقيق الاكتفاء للمنطقة الجنوبية.

وأضاف “بن قدارة” بأن مجلس إدارة المؤسسة ناقش مع الشركة الأمريكية سبل زيادة القدرات الإنتاجية لمصافي التكرير الليبية ومنها مصفاة الزاوية ومصفاة رأس لانوف، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم لدراسة أنجع السبل للتكرير وتوفير احتياجات السوق المحلي والوصول للاكتفاء الذاتي من المحروقات والتوقف عن الاستيراد من الخارج الذي يكبد خزينة الدولة مبالغ باهضة من النقد الأجنبي.

كما أشار إلى أن الشركة الأمريكية قدمت مقترحا لتقديم حلول تقنية لإمكانية الاستفادة من الغاز المصاحب الذي يتم حرقه بعدة مواقع نفطية وذلك من خلال تكثيفه وإعادة تصديره أو تحويله إلى سلع أو من خلال الاستفادة منه بمحطات توليد الكهرباء.

