متابعة وضع السوق من حيث الأسعار وتوفر السلع وضمان إنسيابها

طرابلس 27 مارس 2023 (وال)- عقدت غرفة الطوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة، اجتماعها الثالث يوم الأحد بمقر جهاز الحرس البلدي بطرابلس.

هذا وناقشت التقرير الأسبوعي المقدم إلى مجلس الوزراء، ووضع السوق من حيث الأسعار وتوفر السلع في المخازن وضمان إنسياب السلع والبضائع عبر المنافذ المختلفة.

وعرض رئيس جهاز الحرس البلدي “رجب قطوسة” في هذا الصدد التقارير الواردة من الغرف الفرعية المشكلة بالمناطق المختلفة.

واتفق المجتمعون على تقديم مقترح إلى مجلس الوزراء لإتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير الإحترازية في سبيل مكافحة استغلال المستهلك، ومعالجة ارتفاع الأسعار في بعض السلع والخضروات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة.

يذكر أن الاجتماع الذي ترأسه رئيس جهاز الحرس البلدي ضم كلا من مدير إدارة التجارة الداخلية بالوزارة مصطفى قدارة، ومدير مكتب وزير الاقتصاد والتجارة فوزي وادي، ومدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طرابلس شعبان صالح، ومدير إدارة الرقابة الغذائية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية عبد المجيد سليمان، ورئيس قسم التسويق بالوزارة سالم العنقار. (وال)

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