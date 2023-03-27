إيقاف ضخ مياه النهر الصناعي بالمسار الشرقي لمنظومة الحساونة لغرض الصيانة

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي، إيقاف الضخ بالمسار الشرقي لمنظومة الحساونة سهل الجفارة ، وذلك لإتمام إجراء الصيانة العاجلة على المحطة رقم E627 + 275 B/ O الواقعة بالقرب من مدينة الخمس، بعد حصول اعتداء عليها من قبل أحد المواطنين، الأمر الذي تسبب في هدر هائل للمياه.

وأوضحت إدارة الموقع أن فرق الصيانة تحاول منذ الأمس تجنب إيقاف الضخ لصيانة العطل، ولكن مع ارتفاع ضغط المياه لم يتمكن فريق الصيانة من السيطرة على هذا التسريب وبهذا تم إيقاف عملية ضخ المياه للمدن التي تتغذى من المسار وخاصة مدن المنطقة الوسطى.