“الدبيبة” يتابع سير عمل غرفة الطورائ بشأن المستوى العام للأسعار خلال شهر رمضان

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال زيارته اليوم الاثنين لمقر وزارة الاقتصاد والتجارة بالعاصمة طرابلس، سير عمل غرفة الطورائ بشأن المستوى العام للأسعار خلال شهر رمضان.

وعقد “الدبيبة” اجتماعا موسعا مع وزير الاقتصاد والتجارة المكلف ومديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، ومديري الجهات التابعة للوزارة، ومدير المركز الوطني للصحة الحيوانية، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، ومدير جهاز الحرس البلدي.

وعرضت غرفة الطواريء تقاريرها عن الأيام الأولى في شهر رمضان، مؤكدة فيه توفر كافة السلع بأسعار مقبولة باستثناء اللحوم التي تحتاج إلى اتخاذ جملة من الإجراءات من طرف وزارة الاقتصاد، والمركز الوطني للصحة الحيوانية ووزارة الزراعة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة مقترحات الوزارة بشأن تعديل بعض الأحكام بالشركات المساهمة، وتسهيل إجراءات التصدير للصناعات المحلية وتنظيمها، والتطرق للنظام الضريبي والجمركي، ومناقشة ما يساهم في دعم القطاع الخاص والعاملين به، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من وزارات الاقتصاد والتخطيط والمالية والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي لتقديم مقترح لمجلس الوزراء.

وشدد “الدبيبة” في ختام الاجتماع على ضرورة متابعة ملف العلامات التجارية، وضرورة نشره بالجريدة الرسمية ومعالجة الإشكاليات مع وزارة العدل، مشيدا بجهود غرفة الطوارئ لمتابعة المستوى العام للأسعار وضرورة استمرارهم في أداء مهامهم.

