بن قدارة يعلن أن عمليات تركيب مصفاة الجنوب ستبدأ خلال 36 شهرًا 

طرابلس 27 مارس 2023 (وال) – أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، أن عمليات تركيب مصفاة النفط في الجنوب ستبدأ خلال 36 شهرًا .

وقال في تصريح له نشرته المؤسسة عبرصفحتها على فيسبوك اليوم الإثنين، إنه من خلال تعاقدنا مع شركة “هوني ويل”نسعى لزيادة القدرات الانتاجية لمصافي التكرير في الزاوية، وكذلك إيجاد الحلول المناسبة والمتاحة لمصفاة رأس لانوف.

وأضاف: أننا نطمح إلى الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي من المحروقات، والتوقف عن استيرادها من الخارج نظرًا لارتفاع سعر التكلفة.

وأكد بن قدارة أن شركة “هوني ويل” قدمت حلولا تقنية للغاز المصاحب، من خلال تكثيفه أو إعادة تدويره أو تحويله إلى سلع أو إيصاله إلى محطات الكهرباء.

وتابع: أن استراتيجية المؤسسة من ضمنها الاهتمام بالمصافي والصناعات النفطية، كونها أحد أهم الركائز في السنوات القادمة.

وكانت شركة زلاّف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، وائتلاف شركة هاني ويل – يو أو بي الأمريكية، قد وقعا أمس في طرابلس، على أولى عقود مشروع إنشاء مصفاة بالجنوب. (وال _ طرابلس)

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