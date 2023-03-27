تصريحات جديدة من الشركة العامة للكهرباء بشأن قطع التيار خلال رمضان

قال مدير إدارة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء في ليبيا محمد التكوري إن الشركة ستطرح صفر أحمال خلال شهر رمضان المبارك بما يعني عدم قطع التيار، وذلك بعد ارتفاع إنتاج الشبكة بشكل قياسي إلى 8200 ميغاوات.

وأضاف التكوري في تصريحات لـ”العربي الجديد”، أن هناك خطة لمواجهة الدورة الاستهلاكية لفصل الصيف بدون طرح أحمال، في ظل عمليات الصيانة المستمرة والمشاريع الجديدة التي تنفذها الشركة والتي تتعلق بوحدات التوليد وكوابل رفع التوزيع وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.

وحصلت الشركة العامة للكهرباء على اعتمادات مستندية بقيمة 96 مليون دولار خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط.

وقال المحلل الاقتصادي عبد الفتاح أبو قصة إن الحلول المطروحة لأزمة الكهرباء لا تبدو جذرية، لكنها ستخفف عبء هذا الصيف الساخن على الليبيين.

وأضاف أبو قصة لـ”العربي الجديد”، أن الشركة العامة للكهرباء تحتاج إلى خطة استراتيجية بشأن الاستقرار، حيث يصل استهلاك الكهرباء في فصل الصيف إلى 10 آلاف ميغاوات مقابل ما يزيد عن 8 آلاف ميغاوات حالياً، ما يعني احتمال طرح أحمال لمدد تراوح بين 3 و5 ساعات يوميا.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء عن بدء أعمال الكشف الدوري على الوحدة الغازية الخامسة بمحطة كهرباء الجبل الغربي، بمساعدة شركة سيمنس للطاقة الألمانية، بهدف دعم الشبكة ورفع كفاءتها.

وبلغت مصروفات قطاع الكهرباء 2.91 مليار دينار (نحو 600 مليون دولار)، خلال عام 2022، وتسعى شركة الكهرباء إلى استقرار الأداء وإجراء صيانة بمختلف محطات توليد الكهرباء.

ورفعت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أسعار بيع الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى إعفاء سداد ديون قيمة تعرفة الاستهلاك لعدد من المشتركين، وتحديد قيمة تعرفة الاستهلاك لكبار المستهلكين.