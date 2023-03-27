خاص.. بالصور: وصول 150 مليون إلى بنغازي مخصصة لفروع التجاري والوحدة

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول لمطار بنينا بمدينة بنغازي اليوم الاثنين شحنة سيولة كبيرة بقيمة 150 مليون دينار قادمة من طرابلس خصص منها 100 مليون لفروع المصرف التجاري الوطني و 50 مليون لفروع مصرف الوحدة.

ويؤكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي التواصل مع إدارات المصارف لتزويدها باحتياجاتها من السيولة اليومية.

وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ، حيث يتواصل الجسر الجوي اليومي بين مناطق ليبيا ، ويعمل فريق السيولة على نقل شحنات سيولة يومية لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية والجنوبية لتمكين المصارف من صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس و علاوات الأبناء والزوجة ومنح الطلبة .

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