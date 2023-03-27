الرقابة على الأغذية تحذر المستهلكين من شراء لحم المفروم الجاهز و المغلف

طرابلس 27 مارس 2023 (وال) – حذر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، المستهلكين من شراء لحم المفروم الجاهز و المغلف، بعد التحضير من قبل القصابين، وذلك لوجود غش تجاري أثناء تحضيره.

وقال المركز في بيان، إن تحضير لحم المفروم الجاهز يتم من بقايا أحشاء اللحم، وإضافة الشحوم عليه و الصبغات المحظور استخدامها، لمنحه المظهر الطازج وكذلك تخزينه لفترات طويلة داخل المجمدة.

ونصح المركز في بيانه كافة المواطنين، باختيار اللحم أمام أعينهم والطلب من صاحب القصاب بفرمه، منبها أصحاب القصابين بضرورة التكرار الدوري لتنظيف آلة فرم اللحم، وإزالة بقايا اللحوم العالقة داخلها. (وال _ طرابلس)

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