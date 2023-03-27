خاص.. فريق السيولة بالمركزي يفصح لصدى عن تفاصيل توزيعات السيولة على فروع التجاري شرق البلاد

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن توزيع السيولة على فروع ووكالات التجاري الوطني بالمنطقة الشرقية بقيمة 100 مليون.

وتتمثل في فرع امساعد 4 مليون ، الرئيسي طبرق 5 مليون ، كمبوت 4 مليون ، دار السلام 3 مليون ، درنة 5 مليون ، القبة 4 مليون ، سوسة 4 مليون ، الفائدية 3 مليون ، عمر المختار 3 مليون ، مسة 4 مليون ، البياضة 3 مليون ، بنينا 3 مليون ، الأنابيب 3 مليون ، الرئيسي البيضاء 5 مليون ، الجهاد 4 مليون ، السوق القديم 3 مليون ، المميز 2 مليون ، البلدية 4 مليون ، الهواري 4 مليون ، العروبة 3 مليون ، رأس لانوف 5 مليون ، اجدابيا 4 مليون ، الرئيسي بنغازي 5 مليون ، المجمع التجاري 3 مليون، آلات السحب الذاتي 10 مليون .

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