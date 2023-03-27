خاص.. “الساعدي” يوضح لصدى بخصوص الاعتداء على مسار خط المنظومة الشرقي

صرح مدير مكتب الإعلام بجهاز النهر الصناعي “صلاح الساعدي” حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يتعلق بالاعتداء على مسار خط المنظومة الشرقي بالقرب من فتحة تغذية الخمس، حيث قال: العمل تواصل حتى الساعات الأولى من فجر اليوم ولم نستطع السيطرة على قوة التسرب وبحكم أن المنطقة واقعة في منطقة ضغط تصل إلى 17 بار وبالتالي كانت كل محاولاتنا فاشلة وكنا حريصين جدًا كي لا نوقف ضغط المياه على المسار.

مُضيفاً: واضطررنا وبعد جهد تخفيظ الضغط إلى حد معين بحسب ما أفاد مدير تشغيل والصيانة بالمنطقة الشمالية “محمود أبو عائشة” بدأت الأمور تحت السيطرة وبعد تخفيض الضغط كنا نحاول قدر الإمكان عدم توقف المياه نظرًا لحاجة المواطنين لها بهذا الشهر الكريم ولكن اضطررنا آسفين تخفيضها وحتى هذه اللحظة مازالوا يقومون بالعمل، وسيتم استبدال الصمام الذي تم الاعتداء عليه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية