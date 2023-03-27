بن قدارة يؤكد سعي المؤسسة للوصول للاكتفاء الذاتي من المحروقات والتوقف عن استيرادها

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، اليوم الإثنين 27 مارس 2023 إنه خلال 36 شهرا ستبدأ عمليات تركيب المصفاة في الجنوب، وذلك بعد إتمام التعاقد مع شركة “هوني ويل” الأمريكية، مشيرا إلى زيادة القدرات الإنتاجية لمصافي التكرير في الزاوية وإيجاد الحلول المناسبة والمتاحة لمصفاة رأس لانوف.

وأوضح بن قدارة خلال تصريحات له إلى السعي للوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي من المحروقات والتوقف عن استيرادها من الخارج نظرا لارتفاع سعر التكلفة، مؤكدا تقديم شركة “هوني ويل” حلولا تقنية للغاز المصاحب من خلال تكثيفه أو إعادة تدويره أو تحويله إلى سلع أو إيصاله إلى محطات الكهرباء.