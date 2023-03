“الزادمة” في بيان له يؤكد بأن الحفاظ علي سيادة ليبيا يبدأ بضمان تحقيق استقرار مناطق الجنوب عبر مساندة الدور الاستراتيجي والتاريخي

اصدر نائب رئيس الحكومة الليبية “سالم الزادمة” بيان له اليوم الاثنين، بأنه يؤكد بأن الحفاظ علي سيادة واستقلال واستقرار ليبيا يبدأ بضمان تحقيق استقرار مناطق الجنوب الليبي عبر مساندة الدور الاستراتيجي والتاريخي الذي تقوم به قوات الجيش الليبي والقوة الأمنية والشرطية في تعزيز السلم الأهلي والاجتماعي من جهة ومواجهة المجموعات الإرهابية والمرتزقة وعصابات الجريمة وأعمال التهريب والهجرة غير الشرعية من جهة أخر.

وأوضح “الزادمة” بأن برامج الشراكات الأقتصادية ومشاريع التنمية المستدامة بين أوروبا والدول الأفريقية هي السبيل الأنجح والأفضل لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا وضمان فرص العيش الكريم في دول مصدر الهجرة.

وأشار “الزادمة” إلى ما يحدث اليوم من مأساة إنسانية في البحر المتوسط يجعل موضوع الهجرة غير الشرعية مشكلة دولية وجب الأهتمام بها والتعاون لأجلها بين دول المصدر والعبور وأوروبا وندعو لمؤتمر دولي بشأنها، مشددا على أن يتم دعم المناطق التي تعاني جزاء هذه الظاهرة مثل المنفذ الحدودي التوم ومنطقة تجرهي والقطرون وحوض مرزق وتمسه.

