بن قدارة: نسعى للاستغناء عن استيراد المحروقات

أخبار ليبيا 24

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، أن المؤسسة تسعى لتنفيذ خططها الاستراتيجية ومن أبرزها تحقيق الاكتفاء الذاتي استعداداً للاستغناء عن استيراد المحروقات.

وطالب بن قدارة مسؤولي شركة “هوني ويل” بإرسال فرق لزيارة المصافي عن قرب وتقييمها وإعداد تقارير بالخصوص.

وعقد بن قدارة صباح الإثنين بمقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس اجتماعًا موسعًا مع الرئيس الإقليمي لشركة “هوني ويل” الأمريكية للأعمال الهندسية خالد هاشم، لمناقشة آلية تنفيذ مشروع إنشاء مصفاة الجنوب. وتقييم مصافي النفط في ليبيا بهدف تحسين أدائها.

وشهد الاجتماع تقديم عرض مرئي متكامل من هوني ويل يوضح خبرات ونشاطات الشركة والأعمال التي سبق تنفيذها وما يمكنها تقديمه لقطاع النفط الليبي. وتضمن نقاشات موسعة ومستفيضة حول ما تناوله العرض.

وأشار بن قدارة إلى أنه ناقش مع ائتلاف شركة “هاني ويل – يو أو بي” الأمريكية “زيادة إنتاج مصفاة الزاوية والحلول الخاصة بمصفاة راس لانوف، وتقييم عمل باقي المصافي”، منوهًا إلى توقيع مذكرة بهذا الشأن.