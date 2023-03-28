وزارة الصحة توضح اخر تطورات تسويات الدرجات الوظيفية للكوادر الطبية

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية عن اخر تطورت تسويات الدرجات الوظيفية للكوادر الطبية، موضحةً إنه تم توقيع دفعة رابعة من قرارات تسوية الدرجات الوظيفية للكوادر الطبية.

وقالت الوزاة في بيان رسمي صادر عنها، إن نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، وقّع على الدفعة الرابعة من قرارات تسوية الدرجات الوظيفية للعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة بالجهات التابعة للوزارة.

وأشارت الوزارة إلى إنه سيتم تسليم هذه القرارات للمستشفيات والمراكز الطبية والجهات الأخرى، لإدخال التسويات في المنظومة المالية ليتسنى لوزارة المالية صرف مرتبات الموظفين وفق الدرجات الوظيفية الجديدة.

وأوضحت الوزارة إن التسويات الوظيفية تأتي تحقيقًا للعدالة الاجتماعية بعد تنفيذ جدول المرتبات الموحد دون أن تتم تسوية مرتبات العاملين بقطاع الصحة.