اقتصاد عاجل

اخر اخبار مستجدات السيولة النقدية و سقف السحب فـي المصارف الليبية اليوم

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت عدد من المصارف الليبية، عن بدء توزيع السيولة النقدية اليوم الثلاثاء الموافق 28 مارس .

اخبار السيولة النقدية و سقف السحب في المصارف الليبية :

  • مصرف الصحاري فرع الرشيد
    سيتم توزيع السيولة يوم الثلاثاء 2832023
  • مصرف الجمهورية فرع القربوللي
    سيتم توزيع السيولة يوم الثلاثاء 2832023 للرجال
  • مصرف الجمهورية فرع سوق الجمعة
    سيتم توزيع السيولة يوم الثلاثاء 2832023 للنساء
  • مصرف الجمهورية وكالة إسبيعة..
    سيتم توزيع السيولة يوم الثلاثاء 2832023 للرجال
  • مصرف الجمهورية فرع سوق الخميس امسحيل
    سيتم توزيع السيولة يوم الثلاثاء 2832023

مصرف الجمهورية فرع مستشفي القلب
سيتم توزيع السيولة يوم الثلاثاء 2832023

  • مصرف التجاري فرع السواني
    سيتم توزيع السيولة يوم الثلاثاء 2832023 للرجال والنساء بسقف السحب 4000د.ل
  • مصرف الجمهورية فرع جنزور النسيج
    سيتم توزيع السيولة يوم الثلاثاء 2832023 للرجال
  • المصرف التجاري الوطني
    أجهزة الصراف الالي الى 1000 دينار يومياً و 2000 دينار اسبوعياً و 8000 دينار شهرياً
  • مصرف الجمهورية
    السحب من خلال جميع الصرافات الالية الموجودة وذلك بسقف 1000 دينار يومياً و 5000 دينار شهرياً .

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك