اخر اخبار مستجدات السيولة النقدية و سقف السحب فـي المصارف الليبية اليوم

أعلنت عدد من المصارف الليبية، عن بدء توزيع السيولة النقدية اليوم الثلاثاء الموافق 28 مارس .

اخبار السيولة النقدية و سقف السحب في المصارف الليبية :

مصرف الصحاري فرع الرشيد

سيتم توزيع السيولة يوم الثلاثاء 2832023

سيتم توزيع السيولة يوم الثلاثاء 2832023 مصرف الجمهورية فرع القربوللي

سيتم توزيع السيولة يوم الثلاثاء 2832023 للرجال

سيتم توزيع السيولة يوم الثلاثاء 2832023 للرجال مصرف الجمهورية فرع سوق الجمعة

سيتم توزيع السيولة يوم الثلاثاء 2832023 للنساء

سيتم توزيع السيولة يوم الثلاثاء 2832023 للنساء مصرف الجمهورية وكالة إسبيعة..

سيتم توزيع السيولة يوم الثلاثاء 2832023 للرجال

سيتم توزيع السيولة يوم الثلاثاء 2832023 للرجال مصرف الجمهورية فرع سوق الخميس امسحيل

سيتم توزيع السيولة يوم الثلاثاء 2832023

مصرف الجمهورية فرع مستشفي القلب

سيتم توزيع السيولة يوم الثلاثاء 2832023