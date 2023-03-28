اخر اخبار مستجدات السيولة النقدية و سقف السحب فـي المصارف الليبية اليوم

أعلنت عدد من المصارف الليبية، عن بدء توزيع السيولة النقدية اليوم الثلاثاء الموافق 28 مارس .
اخبار السيولة النقدية و سقف السحب في المصارف الليبية :
- مصرف الصحاري فرع الرشيد
سيتم توزيع السيولة يوم الثلاثاء 2832023
- مصرف الجمهورية فرع القربوللي
سيتم توزيع السيولة يوم الثلاثاء 2832023 للرجال
- مصرف الجمهورية فرع سوق الجمعة
سيتم توزيع السيولة يوم الثلاثاء 2832023 للنساء
- مصرف الجمهورية وكالة إسبيعة..
سيتم توزيع السيولة يوم الثلاثاء 2832023 للرجال
- مصرف الجمهورية فرع سوق الخميس امسحيل
سيتم توزيع السيولة يوم الثلاثاء 2832023
مصرف الجمهورية فرع مستشفي القلب
سيتم توزيع السيولة يوم الثلاثاء 2832023
- مصرف التجاري فرع السواني
سيتم توزيع السيولة يوم الثلاثاء 2832023 للرجال والنساء بسقف السحب 4000د.ل
- مصرف الجمهورية فرع جنزور النسيج
سيتم توزيع السيولة يوم الثلاثاء 2832023 للرجال
- المصرف التجاري الوطني
أجهزة الصراف الالي الى 1000 دينار يومياً و 2000 دينار اسبوعياً و 8000 دينار شهرياً
- مصرف الجمهورية
السحب من خلال جميع الصرافات الالية الموجودة وذلك بسقف 1000 دينار يومياً و 5000 دينار شهرياً .
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