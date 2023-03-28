خاص.. في تصريحها لصدى.. وزارة الاقتصاد تتوقع انخفاض الأسعار .. وهذه الأسباب

صرح مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “مصطفى قدارة” حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يتعلق بالاجتماع الذي عقدته الوزارة، حيث قال: خُصص الاجتماع لمناقشة توفر السلع كما أن الأسعار مستقرة باستثناء بعض الأسعار مثل اللحوم وخاصة الضأن، ولكن نتوقع أن الأسعار ستنخفض، وهناك عدة حلول منها توريد اللحوم والحيوانات الحية، وكذلك إحتمال وارد سيكون هناك استعداد لعيد الأضحى، وسيكون هناك دعم للأعلاف سواء محلي أو مستورد.

مُضيفاً: نوقش كذلك خلال الاجتماع موضوع استقرار السوق الليبي والأسعار حتى من خلال المقارنة فإن أسعار العام الماضي مرتفعة أكثر من رمضان 2023، بالإضافة إلى بعض القوانين واللوائح والإجراءات.

قال كذلك: ولدينا غرفة متابعة مُشكلة بقرار من مجلس الوزراء تضم وزارة الاقتصاد ومركز الرقابة والتفتيش على الأغذية ومركز الصحة الحيوانية والحرس البلدي، والخدمة العامة ووزارة العمل، ويتم الاجتماع كل يوم أحد، ويتم متابعة الأسعار في كافة المناطق في ليبيا.

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