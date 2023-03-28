ما هي أسباب خسائر الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بمليارات الدولارات؟

تكبّد البنك المركزي الأمريكي “الاحتياطي الفدرالي” خسائر تشغيلية بنحو 42 مليار دولار منذ سبتمبر 2022،

بسبب تداعيات التضخم، وبذلك بدأت مخاطر أسعار الفائدة الهائلة الناتجة عن عدم تطابق استحقاق الأصول والخصوم في البنك، بتحقيق خسائر تشغيلية نقدية، ويصل متوسط الخسائر الشهرية حالياً إلى 7 مليارات دولار.

هل تعرف ما الذي يحدث عندما يتعرض البنك المركزي الأمريكي “الاحتياطي الفدرالي” لخسائر تشغيلية كبيرة؟

حدث أمر خطير جداً، يؤثر على الاقتصاد الأمريكي والعالمي بشكل عام.

تعرّف في هذا المقال على تفاصيل خسائر البنك المركزي الأمريكي وتداعياتها المتوقّعة على الاقتصاد العالمي.

تكبّد الاحتياطي الفدرالي خسائر تشغيلية بنحو 42 مليار دولار بسبب التضخم

تراكمت خسائر الاحتياطي الفدرالي منذ سبتمبر 2022، وبلغت حتى الآن نحو 42 مليار دولار، بسبب تداعيات التضخم الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي، وتعود أسباب ذلك إلى عدم تطابق استحقاق الأصول والخصوم في البنك، حيث يحقق تريليونات الدولارات من الاستثمارات الطويلة الأجل للبنك الأمريكي فائدة بنسبة 2% فقط، ولكن تكلّف تمويلها 4.6%. هذا يعني أن الاحتياطي الفدرالي يدفع أكثر مما يحصل عليه، مما يؤدي إلى تكبد خسائر