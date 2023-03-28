رئيس الوزراء يتابع عمل غرفة الطوارئ المشكلة لمتابعة الأسعار خلال شهر رمضان

قام رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الإثنين بزيارة لوزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك لمتابعة سير العمل وعقد لقاء موسع مع مديري الإدارات والمكاتب وحضور مديري الجهات التابعة للوزارة، ومدير المركز الوطني للصحة الحيوانية، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، ومدير جهاز الحرس البلدي.

وتابع المجتمعون عمل غرفة الطوارئ بشأن الأسعار خلال شهر رمضان المبارك والتي قدمت تقريرها حول عملها خلال الأيام الأولى للشهر الفضيل، مؤكدة توفر كافة السلع بأسعار مقبولة باستثناء اللحوم التي تحتاج إلى اتخاذ جملة من الإجراءات من طرف وزارة الاقتصاد، والمركز الوطني للصحة الحيوانية ووزارة الزراعة.