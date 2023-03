سجلت أسعار النفط أعلى سعر تسوية في أسبوعين، خلال تداولات يوم الاثنين، وسط انحسار المخاوف في القطاع المصرفي، وبدعم من وقف صادرات كردستان.

وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 4.2% إلى 78.12 دولار للبرميل، في حين قفزت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 5.1% مسجلة 72.81 دولار للبرميل، وفقاً لبيانات شبكة “CNBC”.

وتوقفت تركيا عن ضخ الخام من إقليم كردستان عبر خط أنابيب بعد حكم في قضية تحكيم أكد أن موافقة بغداد لازمة لشحن النفط، وتُشكل هذه الصادرات نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية، أو 450 ألف برميل يومياً.

هذا وقال جون كيلدوف، الشريك في أجين كابيتال في نيويورك، إن فقدان إمدادات النفط من كردستان يمكن أن يعوض تأثير الإمدادات الروسية التي تجد طريقها إلى السوق.

The post أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى في أسبوعين appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا