العامة للكهرباء تواصل خدماتها لتحسين وضع الشبكة الكهربائية 

الوطن| رصد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، إجراء اختبار العازلة باستخدام جهاز حقن الجهد العالي لمشروع تنفيذ محطة 66 ك . ف بموقع محطة توليد أوباري الغازية، حيث كانت نتائج الإختبار جيدة.

جاء ذلك، في إطار الجهود المتواصلة والمستمرة التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة من أجل تحسين وضع الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية سريان التيار الكهربائي في عديد المناطق عبر استكمال مشروعات التوزيع القائمة والمستهدفة .

وبحسب بيان الشركة، يعتبر هذا المشروع من ضمن المشروعات الإستراتيجية التي تتولى الإدارة العامة لمشروعات التوزيع متابعة تنفيذها عن طريق الإدارات التابعة لها بالمناطق .

ويهدف هذا المشروع إلى دعم التغذية الكهربائية لشبكة 66 ك . ف بالمنطقة الجنوبية وزيادة إمكانية تصريف الطاقة المنتجة بمحطة توليد أوباري عن طريق شبكة 66 ك . ف.