“الاقتصاد والتجارة” بالحكومة المنتهية تناقش وضع الأسواق ومكافحة ارتفاع الاسعار

الوطن| رصد

بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بالحكومة منتهية الولاية، رقم 107 لسنة 2023 بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية الصادر يوم 6 مارس 2023 عقدت الغرفة اجتماعها الثالث بمقر جهاز الحرس البلدي أمس الاحد، حيث ترأس الاجتماع رئيس جهاز الحرس البلدي رجب قطوسة وبحضور مدير ادارة التجارة الداخلية بالوزارة مصطفى قدارة ومدير مكتب وزير الاقتصاد والتجارة فوزي وادي و مدير مركز الرقابة على الأغذية والادوية فرع طرابلس شعبان صالح ومدير ادارة الرقابة الغذائية بمركز الرقابة علي الاغذية والادوية عبد المجيد سليمان ورئيس قسم التسويق بالوزارة سالم العنقار ومقرر اللجنة نصر الدين كندير.

وأستعرض في هدا الاجتماع جدول الأعمال المتمثل في مراجعة واعتماد محضر الاجتماع التاني و مناقشة التقرير الأسبوعي المقدم الي مجلس الوزراء.

وناقش الحاضرون ايضا وضع السوق من حيت الأسعار وتوفر السلع في المخازن وضمان إنسياب السلع والبضائع عبر المنافذ المختلفة، فيما عرض رئيس الجهاز التقارير الواردة من الغرف الفرعية المشكلة بالمناطق.

وفي ختام الاجتماع اتفق الحضور علي تقديم مقترح هام الي مجلس الوزراء لأتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير الاحترازية في سبيل مكافحة استغلال المستهلك ومعالجة ارتفاع الاسعار في بعض السلع و الخضروات بالتعاون مع وزارة الآقتصاد والتجارة.