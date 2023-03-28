ليبيا تنتج 1.2 مليون برميل نفط يوميا

الوطن| رصد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الإثنين، أن إنتاجها من النفط الخام بلغ مليونًا و207 آلاف برميل، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت مؤسسة النفط، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 54 ألف برميل خلال الـ24 الساعة الماضية.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس مجلس الإدارة فرحات بن قدارة إن المؤسسة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي استعدادًا للاستغناء عن استيراد المحروقات، مطالبًا مسؤولي شركة “هوني ويل” بإرسال فرق لزيارة المصافي عن قُرب وتقييمها وإعداد تقارير بالخصوص.