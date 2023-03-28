تغيير جديد… «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 28 مارس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7798 دينار، مسجلاً انخفاضاً نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1703 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8878 دينار، والدولار الكندي 3.5048 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2503 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2726 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3015 دينار، والدينار التونسي 1.55 دينار، والدرهم المغربي 0.4667 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: