ارتفاع الصادرات النفطية الروسية إلى الهند بواقع 22 مرة خلال 2022

أخبار ليبيا 24 – متابعات

ارتفعت صادرات روسيا النفطية إلى الهند بواقع 22 مرة خلال عام 2022.

نائب رئيس الوزراء المكلف شؤون الطاقة الكسندر نوفاك، قال في تصريحات صحفية، لقد أعيد توجيه غالبية مصادرنا للطاقة إلى أسواق أخرى، على سبيل المثال شحنات النفط إلى الهند زادت 22 مرة خلال العام الماضي.

من جهة أخرى.. أكبر مستورد للغاز الروسي – الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي 2022.

ومرّ أكثر من عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الذي تلته حزمة من العقوبات الدولية استهدفت قطاع الطاقة الروسي للحدّ من عائداته التي تسعى إلى تمويل هجوم روسيا العسكري.