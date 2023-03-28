تطبيق بكم يرصد استمرار انخفاض عدد من أنواع السمك بشكل ملحوظ

سجل تطبيق بكم الإخباري اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023، استمرار انخفاض سعر عدد من أنواع السمك بشكل ملحوظ بسبب تحسن حالة الجوية وقلة الطلب، حيث انخفض سعر كيلو جرام مناني خشين إلى 50 دينارا، بينما كان سعره بالأمس 55 دينارا، وسعر كيلو جرام التريليا الممتازة 50 دينارا، بينما كان سعرها بالأمس 60 دينارا.

كما انخفض سعر كيلو جرام تريليا درجة أولى حمراء خشينة إلى 40 دينارا، بينما كان سعرها بالأمس 45 دينارا، إضافة لهبوط سعر مغرس الخشين إلى 40 دينارا للكيلو جرام، بينما كان سعره بالأمس 43 دينارا.