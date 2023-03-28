خاص.. مدير عام مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي يفصح لصدى تفاصيل اجتماعه مع الكيلاني

صرح مدير عام مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي “محمود الفطيسي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: اليوم اجتمعت اللجنة التسييرية لمشروع الحماية الاجتماعية، كما أن هذا المشروع بتنظيم مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وعدد من الوزارات منها: وزارة العمل ووزارة المالية والكثير من القطاعات بالدولة.

وأضاف “الفطيسي”: تم استعراض النتائج الأولية لمشروع الحماية الاستراتيجية للحماية الاجتماعية، ويتم إخراج المشروع إلى حيز التنفيذ، وكذلك تم عرضه بحضور الجهات الذات العلاقة، وهو في صورته النهائية لكي يتم عرضه على مجلس الوزراء في أقرب فرصة، وسيكون مع نهاية هذا العام 2023 وسيكون جاهز وكامل.

وختم حديثه قائلاً: الحماية الاجتماعية تضم كل الفئات، وهناك بعض من الفئات تحت الحماية، وهناك منها فئات جديدة مثل المغتربين وتعتبر من الفئات التي لم تضمن من قبل، وأيضاً العاطلين عن العمل يجب أن تضمن الأن لأنها تعتبر فئة هشة، وكذلك جانب الأشخاص المفصولين عن العمل في القطاع العام والخاص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية