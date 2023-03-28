تراجع أسعار النفط مع تركيز الأسواق على الأزمة المصرفية والطلب الصيني

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط الخام، اليوم الثلاثاء، بعد الارتفاع في الجلسة السابقة، مع تركيز الأسواق على التطورات في الأزمة المصرفية ومؤشرات تعزيز الطلب في الصين.

وتراجعت الأسعار، بعد ارتفاعها، بأسرع وتيرة في أكثر من أربعة أشهر يوم الإثنين. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1 سنت أو 0.01 بالمئة إلى 72.80 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا إلى 77.93 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

وارتفعت الأسعار في الجلسة السابقة بعد أن أوقفت تركيا ضخ الخام من كردستان عبر خط أنابيب بعد قرار تحكيم أكد أن موافقة بغداد مطلوبة لشحن النفط.

ومن المرجح أيضًا أن تستمر أسعار النفط في جذب الدعم من مؤشرات تعافي الطلب الصيني.

ومن المتوقع أن ترتفع واردات الصين من النفط الخام بنسبة 6.2 بالمئة في عام 2023 إلى 540 مليون طن، وفقًا لتوقعات سنوية لوحدة أبحاث تابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية يوم الإثنين.