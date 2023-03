لجنة ميزانية النفط تناقش خطة المؤسسة التي تستهدف رفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل

ناقشت لجنة متابعة ميزانية النفط، خلال اجتماعها الثاني للعام الجاري، اليوم الثلاثاء، الإنفاق التنموي لميزانية المؤسسة الوطنية للنفط ومتابعة مؤشراته، وخطة المؤسسة التشغيلية والتطويرية التي تستهدف رفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل، بهدف مراجعة الخطة وإحالتها للمجلس الأعلى للطاقة لمناقشتها واعتمادها.

وقدم رئيس المؤسسة “بن قدارة” ، عرضا ضوئيا، يوضح ملامح خطة التطوير للعام 2023، التي تهدف إلى زيادة إنتاج النفط والغاز، وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية في مجال الاستكشاف بعد قرار الحكومة رفع القوة القاهرة.

وأكد رئيس اللجنة “الزيداني” بأن الحكومة تعمل من خلال اللجنة والوزارات ذات العلاقة، لدعم برامج المؤسسة، بهدف استقرار الإنتاج وزيادته.

ومن جانبه أكد المجتمعون على ضرورة إصدار تقرير ربع سنوي للإفصاح والشفافية عن كافة المصروفات في هذا القطاع، وإعلان الخطوات التنفيذية للمشاريع التشغيلية والاستكشافية.

